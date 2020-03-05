Акробат прошел по канату над кратером действующего вулкана. Видео

Бесстрашный американский акробат Ник Валленда сделал невозможное: он прошел по натянутому канату над жерлом действующего вулкана Масая в Никарагуа.

Чтобы не потерять сознание от испарений из чрева Земли, Валленда надел защитную маску. Его прогулка над огнедышащим вулканом заняла чуть более получаса. Сам он признался, что это был самый страшный трюк в его жизни.

Валленда от волнения и вулканического жара обливался потом. К финишу он добрался насквозь мокрый. Ранее Валленда, представитель цирковой династии в седьмом поколении, ходил по канату без страховки над Гранд-Каньоном и над Ниагарским водопадом (на этот раз со страховкой, так как иначе его туда просто бы не пустили).

В 2014 году он прогулялся по канату, который натянули между двумя небоскребами в Чикаго, на высоте почти 200 метров. В тот день был сильный ветер, а Валленда еще добавил адреналина и завязал себе глаза на полпути.