Аккаунт Трампа в Twitter не заблокируют

В своем блоге компания сообщила: «В отношении учетных записей мировых лидеров мы будем выходить за рамки нашей политики».

По правилам сайта, твиты останутся в сети вопреки нарушениям, если они несут «явную общественную ценность».

Twitter отреагировал так на заявление демократов о нападках Трампа в твитах на ключевые фигуры расследования импичмента, которое проходит в Палате представителей США.

Компания заверила, что примет меры, если кто-либо из мировых лидеров начнет пропагандировать в своих твитах терроризм, включать интимные фотографии либо личную информацию, пропагандировать сексуальную эксплуатацию детей либо нанесение вреда своему здоровью.