Аккаунт Трампа в Twitter не заблокируют
Twitter пояснил, почему аккаунт Дональда Трампа, нарушающий правила платформы, не будет удален, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на CNN.
В своем блоге компания сообщила: «В отношении учетных записей мировых лидеров мы будем выходить за рамки нашей политики».
По правилам сайта, твиты останутся в сети вопреки нарушениям, если они несут «явную общественную ценность».
Twitter отреагировал так на заявление демократов о нападках Трампа в твитах на ключевые фигуры расследования импичмента, которое проходит в Палате представителей США.
Компания заверила, что примет меры, если кто-либо из мировых лидеров начнет пропагандировать в своих твитах терроризм, включать интимные фотографии либо личную информацию, пропагандировать сексуальную эксплуатацию детей либо нанесение вреда своему здоровью.