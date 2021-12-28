Аккаунт собаки президента Чили набрал более 300 тыс подписчиков в соцсетях

В социальных сетях появилась первая собака-политик по имени Брауни. Ее хозяином является новый 35-летний президент Чили Габриэль Борич. Об этом написал ОТР.

Аккаунт пса набрал уже 300 тысяч подписчиков. В публикациях прослеживается призыв к гражданам заботиться о животных и забирать питомцев из приютов. Также аккаунт посвящен жизни главы страны.

Собака чилийского президента уже «провела переговоры» с питомцем президента Аргентины колли Диланом и пообещала бороться за права домашних животных.