Аккаунт с заявлениями Трампа заблокировали в Twitter

Twitter заблокировал аккаунт, в котором публиковали сообщения с сайта бывшего президента США Дональда Трампа. В прошлом году сервис заблокировал страницу политика.

Как сообщил телеканал NBC News, в профиле @DJTDesk сказано, что на странице будут появляться посты с сайта бывшего главы Белого дома. Через несколько часов после создания аккаунта он был удален.

«Согласно нашим правилам предотвращения уклонения от блокировки, мы примем принудительные меры в отношении аккаунтов, которые однозначно нацелены на замещение или продвижение контента, имеющего отношение к заблокированному аккаунту», — сказал представитель Twitter.

Представитель бывшего президента США Джейсон Миллер заявил, что страницу создавал человек, не имеющий никакого отношения к Трампу. Разрешение на создание @DJTDesk никто не спрашивал.

Twitter в начале 2021 года заблокировал аккаунт Трампа на постоянной основе. Причиной стали заявления тогда еще американского президента о беспорядках 6 января в Вашингтоне. Однако политик решил, что ему не нужен Twitter для выражения своих мыслей, и создал сайт From the Desk of Donald J. Trump («Со стола Дональда Трампа») для общения со сторонниками. Сайт начал работать за день до того, как консультативный совет Facebook заявил о сохранении блокировки аккаунта Трампа.