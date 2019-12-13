Аккаунт Россотрудничества в Twitter заблокировали из-за поста о Дне Конституции

Там рассказали, что администрацией Twitter заблокирован была заблокирована страница Россотрудничества. Все публикации на данный момент сохранены, однако на странице указано, что у аккаунта нет подписчиков и подписок.

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«Также нельзя разместить новые публикации», — указали в агентстве.

Федеральное агентство сделало запрос в Twitter. В пришедшем ответе сообщалось, что блокировка была произведена из-за публикации от 12 декабря о Дне Конституции.

«Сейчас она также удалена администрацией», — отметили в пресс-службе Россотрудничества, добавив, что в агентстве ждут более подробного официального ответа от администрации Twitter по вопросу блокировки аккаунта Россотрудничества и условий разблокировки.