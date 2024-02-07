Мир 07 февраля 2024, 16:10 Академик РАН Тосунян: Китай руководствуется расчетом в отношениях с РФ

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Китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с РФ. В беседе с ИА НСН ситуацию прокомментировал президент Ассоциации российских банков и академик РАН Гарегин Тосунян.

По мнению эксперта, КНР руководствуется расчетом и собственной выгодой при взаимодействии с РФ.

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«Окончательный разрыв отношений невыгоден ни одной из сторон. Это отдельные выплески, цель которых — показать лояльность недружественным России странам», — пояснил специалист.

Он также напомнил, в Китае проживает крайне прагматичный народ.