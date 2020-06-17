Академик РАН оценил успехи британцев в лечении коронавируса
Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский со скептицизмом отнесся к научному прорыву в лечении коронавируса, о котором заявили британцы. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
Он считает, что «прорыв очень небольшой». «Им удалось показать эффективность дексаметазона в правильно проведенном клиническом исследовании и показать, что он на некоторое количество процентов снижает риск смерти у тяжелых больных», — рассказал Покровский и добавил, что «никакого смысла применять его при легких и средних формах заболевания нет».