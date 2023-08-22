Мир 22 августа 2023, 22:26 Академик РАН Добролюбов: сброс воды с «Фукусимы-1» навредит морским обитателям

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Донные организмы, которые фильтруют воду в Тихом океане, могут пострадать после сброса воды с АЭС «Фукусима-1». Такой информацией поделился академик РАН, декан географического факультета МГУ имени Ломоносова, заведующий кафедрой океанологии Сергей Добролюбов. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Власти Японии решили сбросить воду, которую использовали для охлаждения реакторов после аварии на атомной электростанции в марте 2011 года. В этой воде даже после очищения может присутствовать небольшой процент радиоактивного элемента, что крайне вредно для донных организмов, которые пропускают через себя воду.