Академик РАН: антитела не защитят от коронавируса на 100%

Некоторые ученые заверили, что антитело сможет полностью защитить человеческий организм от заражения коронавирусом.

«Такие громкие высказывания о 100%-ной защите уже настораживают. Я сомневаюсь, что какое-либо антитело может быть так же эффективно, как вакцина. Не стоит забывать, что у антитела и вакцины не только разные принципы работы, но и задачи. Вакцина вызывает активный иммунный ответ, а антитело — это пассивный иммунный ответ. Поясню, что вакцина может эффективно работать еще до попадания вируса в организм, а вот антителу обязательно нужно условие, когда вирус уже находится в организме, т. е. человек заражен», — отметил Зверев.

Антитела позволят уменьшить осложнения у инфицированных пациентов, однако риск заражения не снизят. В то время как вакцина способна препятствовать заражению.

«Антитела достаточно дорого стоят. Их же еще нужно преобразовать в препараты, поэтому стоимость возрастает. Я думаю, что вряд ли это будет очень популярное и доступное лекарство», — резюмировал специалист.