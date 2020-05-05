Академик предсказал рост угрозы ядерной войны

Действия Белого дома, который увязал продление договора СНВ-3 с присоединением к нему Китая, могут увеличить риск роста угрозы ядерной войны. Пекин не примкнет к договоренности ни при каких обстоятельствах, что приведет к росту напряженности.

Об этом «МК» заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов.

«После того, как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, СНВ-3 — по существу, последний договор о контроле над ядерными вооружениями. Если развалится и он, резко возрастет военная напряженность, включая угрозу ядерной войны», — сказал Рогов.

Центром международных отношений, по его мнению, стало противостояние Вашингтона и Пекина, которое очень напоминает холодную войну ХХ века. Академик предсказал развитие конфликта по нарастающей. По его словам, результатом ухудшения отношений может стать разрыв или нарушение торгово-экономических связей двух стран.

В Южно-Китайском море, уточнил Рогов, может быть отмечено нарастание военной напряженности.

Единственный действующий между Россией и США договор СНВ-3 предусматривает сокращение суммарного количества вооружений до 700 межконтинентальных баллистических ракет, размещенных, в том числе, на тяжелых бомбардировщиках и подводных лодках. Число боеголовок должно сократиться до 1550 единиц, количество не развернутых пусковых установок — до 800.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин предположил, что США намерены переложить на Китай ответственность за отказ от пролонгации договора СНВ-3, который по мнению американских политиков сковывает их возможности в мире.