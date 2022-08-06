Академик Арбатов заявил, что США могут использовать ядерное оружие

США могут использовать ядерное оружие в случае обострения конфликта на Украине. Такое мнение выразил академик РАН Алексей Арбатов, сообщило РИА «Новости».

Он провел аналогию с ядерной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. По его словам, Штаты способны повторить то же самое сейчас.

«Они не считают, что это был акт агрессии. Согласно их утверждениям, агрессию совершила Япония в Перл-Харборе, а все это — акты возмездия», — считает Арбатов.

Он отметил, что США станут использовать ядерное оружие только в качестве крайней меры. Арбатов добавил, что американская доктрина это позволяет в случае нападения на союзников государства с использованием обычного вооружения.

Ранее замгоссекретаря по контролю за вооружениями США Бонни Дженкинс сообщила, что Штаты будут рассматривать возможность применения ядерного оружия «только в экстремальных обстоятельствах». Кроме того, неядерных стран эта угроза не коснется, добавила она.