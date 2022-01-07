Академию погранслужбы КНБ попытались захватить в Алма-Ате

Участники беспорядков в Алма-Ате попытались захватить Академию погранслужбы КНБ, сообщил «Sputnik Казахстан». Утром в центре города слышны выстрелы.

По данным источника издания, попытка захвата академии была предпринята минувшей ночью. Правоохранителям удалось ее отразить.

В Алма-Ате разгромлена часть магазинов и административных зданий. Ситуация обострилась 4 января. На всей территории страны введено чрезвычайное положение. Накануне в Казахстан началась переброска миротворцев ОДКБ.

Первый замглавы администрации президента Даурен Абаев сообщил, что военные не участвуют в боевых действиях и не занимаются ликвидацией боевиков.

«Не нужно путать миротворческую миссию с вводом коллективных сил оперативного реагирования. Вместе с тем миротворцы ОДКБ будут выполнять прикрытие и охранные функции», — пояснил он журналистам.