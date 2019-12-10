«Айсберг с сегодняшнего дня начал таять». Депутат от Крыма оценил переговоры Путина и Зеленского

«Если представить российско-украинские отношения в виде айсберга, то с сегодняшнего дня он начал таять. Да, это позитивный шаг, без сомнения. Я уверен, что самое главное и для Москвы, и для Киева, чтобы эта тенденция продолжалась, чтобы этот айсберг растаял до последней капли. Ведь не может быть вражды между двумя братскими народами, как бы политики ни пытались это опровергнуть», — заявил парламентарий.

«Пока ничья»: Зеленский — о переговорах с Путиным Подробнее

Депутат убежден, что Украина, ДНР и ЛНР «одинаково радостно» отреагирует на договоренности по Донбассу.

«Не менее радостно и то, что у пленных с обеих сторон есть шанс вернуться домой к Новому году. Я хочу верить и очень на это надеюсь, что процесс оттепели, который мы увидели на встрече „нормандской четверки“, будет развиваться в этом направлении», — подчеркнул Бальбек.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский оценил состоявшиеся нормандские переговоры. Он отметил, что после 1,5-часовой двусторонней беседы и 5,5-часовой общей встречи «пока ничья».