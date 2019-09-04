Айке Шмидт рассказал об отрицательных сторонах технологий в искусстве

Картина Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа» вернется в Италию с русской энергетикой Подробнее

Айке Шмидт считает оба подхода — классический и инновационный — допустимыми в искусстве. Иногда, по его словам, посетителю музея хочется постоять спокойно перед картиной, чтобы ничего не отвлекало.

«С другой стороны, смартфон может стать источником дополнительных знаний. У нас в музее какое-то время был общедоступный вай-фай. Но потом я увидел, что бесплатным интернетом туристы в основном пользуются, чтобы проверять новые почтовые сообщения или общаться в социальных сетях. Поэтому мы свободный интернет в музее ликвидировали», — объяснил искусствовед.

Он отметил, что в галерее доступ к интернету можно получить лишь в рамках специальных экскурсий. В других случай посетители лишь отвлекаются от произведений.

«Да, мы все понимаем — искусство тоже нуждается в современном продвижении. Наш музей тоже представлен во всех соцсетях. Мы ежедневно делаем публикации на двух языках — на итальянском и английском. Но используем эти каналы не для рекламы нашего учреждения, а скорее для образования и общения с нашей потенциальной аудиторией. Ведь важно не закрываться и не замыкаться исключительно на себе. И в то же время не быть наивными оптимистами», — сказал директор Уффици.

Айке Шмидт отметил необходимость использовать технологии в искусстве наиболее конструктивным способом.