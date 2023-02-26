Мир 26 февраля 2023, 00:33 «Айболит в заложниках у пиратов». Захарова отреагировала на санкции против Рошаля Захарова объяснила введенные против Рошаля санкции «невежеством Запада» YouTube

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на включение президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаля в десятый санкционный список Евросоюза против России. По словам дипломата, такое решение вообще сложно объяснить какими-то объективными причинами. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

«Доктор Рошаль в санкционном списке — это как Айболит в заложниках у пиратов. Чем объяснить подобное? Невежеством западников? <…> Подобное кощунство должно окончательно продемонстрировать, где свет, а где тьма», — отметила представитель МИД России.

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Евросоюз 25 февраля представил новый пакет антироссийских санкций. В документе подчеркивается, что Рошаль является сопредседателем центрального штаба ОНФ, который поддерживает СВО на Украине. Кроме того, хирург делал заявления в поддержку боевых действий, утверждают в Брюсселе.

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Известно, что санкции также были наложены на представителей Министерства обороны РФ, Службы внешней разведки (СВР) и ЧВК «Вагнер».