Мир 02 декабря 2022, 07:29 Airbus откажется от российского титана через несколько месяцев — Reuters Reuters сообщило о планах Airbus отказаться от титана из России через несколько месяцев Unsplash

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Компания Airbus собирается совсем отказаться от закупок титана из России в течение нескольких месяцев. Об этом напиасало агентство Reuters.

«Мы находимся в процессе отделения от России в вопросе [поставок] титана. Этот вопрос займет месяцы, а не годы», — сказал генеральный директор Airbus Defence and Space Михаэль Шолльхорн.

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По его словам, компания до сих закупает российский титан, но занимается тем, чтобы стать независимой от России в этом вопросе. Шолльхорн добавил, что Airbus смогли полностью отказаться от использования титана российского происхождения, он нужен для производства военных самолетов. При этом для отказа от сырья из России в гражданском секторе компании нужно некоторое время.

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Агентство выяснило, что концерн увеличили закупки титана в Японии и США. Сертификация новых поставщиков металла может затянуться на годы ввиду строгих стандартов аэрокосмической отрасли.

Представители Airbus еще в марте 2022 года заявляли о поисках альтернативных российским источников получения титана для производства. Компания объяснила такой шаг желания подстраховаться на случай, если поставки из России прекратятся.