Airbnb запретила аренду домов для вечеринок после гибели пяти человек при стрельбе в США

По словам соучредителя и генерального директора Airbnb Брайана Чески, компания из Сан-Франциско наращивает усилия по «борьбе с несанкционированными вечеринками».

В компании и раньше был запрет на такие вечеринки, но теперь руководство Airbnb планирует усилить применение этой политики.

СМИ: мужчина открыл стрельбу на вечеринке в США Подробнее

По словам Чески, компания расширит ручную проверку бронирований «высокого риска». Например, бронирование большого дома на одну ночь может стать предметом дополнительной проверки. Чески также сказал, что Airbnb сформирует группу быстрого реагирования, которая буде работать по «домашним вечеринкам».

Такое решение было принято после того, как во время одной из таких встреч в арендованном доме в Калифорнии были застрелены пять человек. Происшествие случилось во время празднования Хэллоуина в пригороде Сан-Франциско.

Дом был снят постояльцем для родственников, которые якобы больны астмой и им необходимо место, где они смогут спастись от дыма от лесных пожаров, бушующих сейчас в Калифорнии.

Представитель Airbnb подчеркнул, что проведение вечеринок запрещено. Также арендаторы не должны приносить в дом оружие и запрещенные вещества. Кроме того, жильцы должны были соблюдать тишину с 22:00 до 08:00.

По информации портала Buzz Feed, сообщения о стрельбе в арендуемом доме поступили в полицию около 23:00.

В результате стрельбы, трое человек погибли на месте происшествия после прибытия полиции, еще один умер в больнице. На следующий день после трагедии скончался пятый пострадавший. По заявлению офиса шерифа, на вечеринке присутствовало порядка 100 человек. По данным полиции, в доме было обнаружено два огнестрельных оружия, но пока не ясно, использовались ли они при стрельбе.

Расследование происшествия продолжается.