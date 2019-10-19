Air Serbia заинтересовалась российскими SSJ100 и МС-21
Белград рассматривает этот вопрос в рамках обновления флота национальной авиакомпании Air Serbia.
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«Вопрос поставки воздушных судов российского производства в Сербию обсуждается в различных форматах. В частности, АО „Гражданские самолеты Сухого“ ведет взаимодействие с сербским национальным авиаперевозчиком Air Serbia по вопросу обновления флота авиакомпании за счет закупки российских самолетов Sukhoi Superjet 100», — рассказал Приходько.
Если сделка состоится, вероятнее всего, будет проработан вопрос о размещении в международном аэропорту имени Николы Теслы в Белграде центра послепродажного обслуживания Sukhoi Superjet 100 в здании ремонтного предприятия «ЮАТ-Техника».
Там есть все необходимое для обслуживания российских лайнеров. Предприятие прошло необходимую сертификацию в соответствии с требованиями Европейского агентства авиационной безопасности.
Что касается среднемагистральных МС-21, то, по словам Приходько, «в перспективе данный тип самолетов может заинтересовать национального авиаперевозчика Air Serbia».