Air Serbia заинтересовалась российскими SSJ100 и МС-21

Белград рассматривает этот вопрос в рамках обновления флота национальной авиакомпании Air Serbia.

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«Вопрос поставки воздушных судов российского производства в Сербию обсуждается в различных форматах. В частности, АО „Гражданские самолеты Сухого“ ведет взаимодействие с сербским национальным авиаперевозчиком Air Serbia по вопросу обновления флота авиакомпании за счет закупки российских самолетов Sukhoi Superjet 100», — рассказал Приходько.

Если сделка состоится, вероятнее всего, будет проработан вопрос о размещении в международном аэропорту имени Николы Теслы в Белграде центра послепродажного обслуживания Sukhoi Superjet 100 в здании ремонтного предприятия «ЮАТ-Техника».

Там есть все необходимое для обслуживания российских лайнеров. Предприятие прошло необходимую сертификацию в соответствии с требованиями Европейского агентства авиационной безопасности.

Что касается среднемагистральных МС-21, то, по словам Приходько, «в перспективе данный тип самолетов может заинтересовать национального авиаперевозчика Air Serbia».