  • Air Serbia заинтересовалась российскими SSJ100 и МС-21

    19 октября 2019, 01:00

    Наталья Жуковская

    Россия и Сербия ведут переговоры по закупке «Суперджетов» (SSJ100) и новейших лайнеров МС-21, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на первого заместителя главы аппарата российского правительства Сергея Приходько.
    Air Serbia заинтересовалась российскими SSJ100 и МС-21

    Белград рассматривает этот вопрос в рамках обновления флота национальной авиакомпании Air Serbia.

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    «Вопрос поставки воздушных судов российского производства в Сербию обсуждается в различных форматах. В частности, АО „Гражданские самолеты Сухого“ ведет взаимодействие с сербским национальным авиаперевозчиком Air Serbia по вопросу обновления флота авиакомпании за счет закупки российских самолетов Sukhoi Superjet 100», — рассказал Приходько.

    Если сделка состоится, вероятнее всего, будет проработан вопрос о размещении в международном аэропорту имени Николы Теслы в Белграде центра послепродажного обслуживания Sukhoi Superjet 100 в здании ремонтного предприятия «ЮАТ-Техника».

    Там есть все необходимое для обслуживания российских лайнеров. Предприятие прошло необходимую сертификацию в соответствии с требованиями Европейского агентства авиационной безопасности.

    Что касается среднемагистральных МС-21, то, по словам Приходько, «в перспективе данный тип самолетов может заинтересовать национального авиаперевозчика Air Serbia».