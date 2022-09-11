Air Moldova прекратила продажу билетов в Москву из-за запрета властей Молдавии | 360°

Мир 11 сентября 2022, 11:27 Поделиться Telegram

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Viber Air Moldova прекратила продажу билетов в Москву из-за запрета властей Молдавии Авиакомпания Air Moldova вынужденно прекратила продажу билетов из Кишинева в Москву РИА «Новости»

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Авиакомпания Air Moldova прекратила продажу билетов на рейсы Кишинев — Москва из-за запрета властей. Анонсированные полеты выполняться не будут, сообщили на сайте перевозчика.

Авиакомпания пояснила, что орган гражданской авиации Молдавии 10 сентября издал операционную директиву, которая запрещает национальным операторам выполнение полетов в воздушном пространстве Российской Федерации.

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«Таким образом Air Moldova не сможет обеспечить выполнение <…> рейсов по маршруту Кишинев — Москва. Продажи авиабилетов на Москву были прекращены», — констатировали в компании.

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Рейсы должны были возобновить 1 октября — об этом стало известно 9 сентября. Тогда указывалось, что перелеты решили снова запустить по многочисленным обращениям граждан Молдавии, «желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями».

Для возврата денег по уже приобретенным авиабилетам пассажирам посоветовали направить обращение перевозчику по электронной почте.

«В дальнейшем авиакомпания Air Moldova свяжется с органом гражданской авиации для решения сложившейся ситуации в отношении документов, на которые ссылается данная директива. В случае нерешения проблемы <…> оставляем за собой право обратиться в суд», — добавили представители компании.

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