Air Moldova прекратила продажу билетов в Москву из-за запрета властей Молдавии | 360°

Все новости

Спецоперация

11 сентября 2022, 12:21

Херсонские власти заявили, что город находится в полной безопасности

Происшествия

11 сентября 2022, 12:19

Оторвавшееся колесо автобуса сбило женщину на остановке в Омске

Реклама

Спецоперация

11 сентября 2022, 12:09

Экипаж Ми-35 сорвал попытку ВСУ навести переправу через реку Оскол

Спецоперация

11 сентября 2022, 11:55

Военные ВДВ уничтожили подразделение пехоты ВСУ боевыми машинами БМД-4М

Важное

11 сентября 2022, 11:49

Союзные войска не дали ВСУ переправиться через реку Северский Донец в районе Красного Лимана

Здоровье

11 сентября 2022, 11:45

Число госпитализаций из-за коронавируса сократилось почти вдвое за последние сутки

Происшествия

11 сентября 2022, 11:36

Водитель каршеринга протаранил три машины и перевернулся на юге Москвы

Мир

11 сентября 2022, 11:27

Air Moldova прекратила продажу билетов в Москву из-за запрета властей Молдавии

Общество

11 сентября 2022, 11:23

ЦИК сообщил о спокойной обстановке избирательной кампании в России

Мир

11 сентября 2022, 11:27

Air Moldova прекратила продажу билетов в Москву из-за запрета властей Молдавии

Авиакомпания Air Moldova вынужденно прекратила продажу билетов из Кишинева в Москву

Читать 360tv в

Авиакомпания Air Moldova прекратила продажу билетов на рейсы Кишинев — Москва из-за запрета властей. Анонсированные полеты выполняться не будут, сообщили на сайте перевозчика.

Авиакомпания пояснила, что орган гражданской авиации Молдавии 10 сентября издал операционную директиву, которая запрещает национальным операторам выполнение полетов в воздушном пространстве Российской Федерации.

Реклама

«Таким образом Air Moldova не сможет обеспечить выполнение <…> рейсов по маршруту Кишинев — Москва. Продажи авиабилетов на Москву были прекращены», — констатировали в компании.

Реклама

Рейсы должны были возобновить 1 октября — об этом стало известно 9 сентября. Тогда указывалось, что перелеты решили снова запустить по многочисленным обращениям граждан Молдавии, «желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями».

Для возврата денег по уже приобретенным авиабилетам пассажирам посоветовали направить обращение перевозчику по электронной почте.

«В дальнейшем авиакомпания Air Moldova свяжется с органом гражданской авиации для решения сложившейся ситуации в отношении документов, на которые ссылается данная директива. В случае нерешения проблемы <…> оставляем за собой право обратиться в суд», — добавили представители компании.

Авиация

Молдавия

Самолеты

Авиакомпании

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама