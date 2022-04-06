Air India прекратила продавать билеты из Дели в Москву и обратно

Индийская авиакомпания Air India прекратила продажу билетов по маршруту Дели — Москва — Дели. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства России в Индии.

По информации офиса авиакомпании, деньги за ранее приобретенные билеты на отмененные рейсы пассажиры могут вернуть в полном объеме.

«Перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределенными», — добавили в посольстве.

Поскольку правительство Индии отменило ограничения на международное авиасообщение, есть возможность беспрепятственно пользоваться транзитными маршрутами в Россию через Ташкент, Стамбул, Дубаи, Абу-Даби, Доху и другие доступные направления.

Ранее Министерство транспорта РФ сообщило, что российские авиакомпании смогут летать за границу на 193 самолетах. Россия располагает 148 самолетами SSJ 100, остальные 45 машин — иностранного производства, однако их выкупили российские авиакомпании. В Россию на данный момент продолжают летать самолеты 30 зарубежных авиакомпаний.