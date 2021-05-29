Самолеты французской авиакомпании снова будут летать из Парижа в Москву после трехдневного перерыва. Первый лайнер уже отправился в российскую столицу. Об этом ТАСС рассказал источник в службах парижского аэропорта Руасси — Шарль де Голль.

По данным собеседника, пассажиров французской авиакомпании последние три дня перевозила российская авиакомпания «Аэрофлот».

Air France отменила прямые рейсы в Москву со среды, так как российская сторона не одобрила план полета в обход Белоруссии. Ранее французская компания приостановила пролеты над территорией республики по рекомендации Европейского агентства по авиационной безопасности после экстренной посадки в Минске самолета Ryanair, сообщило агентство Ura.ru.

23 мая лайнер ирландского перевозчика Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в аэропорту Минска после сообщения о бомбе. На борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его арестовали по обвинению в уголовных преступлениях.

В ЕС не поверили в историю со взрывчаткой и ввели против Белоруссии санкции. 29 мая официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты после случившегося приостанавливают авиасообщение с республикой.