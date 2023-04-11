Мир 11 апреля 2023, 14:43 Ахметов решил отсудить у России компенсацию за потерянные в Донбассе активы Ахметов решил подать иск против России о компенсации за потерянные активы в Донбассе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Самый богатый гражданин Украины бизнесмен Ринат Ахметов решил судиться из-за потерянных активов на территории Донецкой и Луганской народных республик. Информация о том, что он начинает арбитражный процесс против России, появилась на сайте инвестиционной группы SKM, 100% акций которой принадлежат олигарху, уточнил ТАСС.

В пресс-службе SKM пояснили, что Ахметов как инвестор хочет получить от России компенсацию всех убытков, которые понес в результате «вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций».

Реклама

В эти активы, по данным компании, входят, помимо прочего, Енакиевский металлургический завод, ДТЭК «Ровенькиантрацит», ДТЭК «Свердловантрацит», учебно-тренировочная база «Кирша», также «Донбасс Арена», в строительство которой инвестировали свыше 400 миллионов долларов.

«Я подаю иск на полное возмещение <…> всего причиненного нам с 2014 года ущерба», — процитировала пресс-служба слова бизнесмена.

По данным Forbes Ukraine, к концу 2022 году Ахметов оставался самым богатым украинцем, хотя его состояние уменьшилось с 13,7 миллиарда долларов до 4,4 миллиарда.