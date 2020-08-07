Агутин отменил концерт в Белоруссии перед выборами

За день до выборов в Белоруссии планируют провести концерт. Но сразу несколько российских исполнителей отказались от своих выступлений. Среди них оказался и Леонид Агутин.

«Дорогие наши жители Белоруссии! По вашим же многочисленным и настоятельным просьбам мы не приедем. Спасибо вам за вашу вежливость, искренность, уважение и любовь! Наши чувства, несомненно, взаимны!» — сообщил Агутин в Instagram.

Он пожелал всем поклонникам удачи и процветания. Кроме того, певец выразил надежду, что скоро сможет выступить на сцене, но при других обстоятельствах.

Кроме Агутина, от предвыборного концерта в Белоруссии отказались Стас Пьеха, Юлианна Караулова, а также группы RASA, «Краски» и «Кар-Мэн».

«Всем добра! В связи с ситуацией, которая сложилась в Минске вокруг концертов 8 августа, мы переносим наши выступления на более поздние сроки и по-прежнему ждем встречи с нашими фэнами и фэнихами», — сообщила в Instagram группа «Кар-Мэн».

Орхан Оруджов из дуэта Джаро и Ханза отметил в соцсети, что концерт организовали для сбора денег на лечение девочки из Белоруссии. Исполнитель заявил, что группа выступать не будет, пишет Ura.ru.

Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа. Нынешний лидер страны Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.