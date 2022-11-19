Мир 19 ноября 2022, 19:53 Агрессивные трансгендеры атаковали консьержку в Киеве газовым баллончиком Трансгендеры в Киеве напали на консьержку за отказ впустить их в подъезд дома Baran Lotfollahi/Unsplash / Unsplash

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В Киеве произошла потасовка с участием трансгендеров. Компания молодых людей попыталась войти в подъезд многоквартирного дома, но консьержка и охранник отказались их в пустить. Представители меньшинств пустили в ход оскорбления и газовые баллончики, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Сами трансгендеры снимали все происходящее на камеру мобильных телефонов. Молодые люди много матерились и пытались принизить женщину-консьержа.

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Она взяла в руки швабру и попыталась выгнать обидчиков на улицу. В какой-то момент на помощь консьержке подоспел охранник. Вдвоем они принялись выталкивать горожан на высоких каблуках в дверь. Те не нашли ничего лучше, как достать газовые баллончики и распылить их в лицо мужчине.

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Ранее жители Франции обвинили супругу главы государства Брижит Макрон в том, что она якобы является трансгендером. Первая леди обиделась и ответила, что подаст жалобы на провокационные заявления, сообщило издание «Утро.ру».

Президент США Джо Байден встретился с тиктокером-трансгендером. Бывший спикер палаты представителей конгресса США Ньют Гингрич назвал это интервью «актом отчаяния» американского лидера.