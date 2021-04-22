«Агрессивные действия РФ» назвали одной из тем нового саммита НАТО

Саммит НАТО пройдет 14 июня. Темами для обсуждения для стран Североатлантического альянса станут Россия, Китай и климат. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы примем решения по нашей предметной и перспективной повестке дня НАТО на период до 2030 года, чтобы справиться с вызовами сегодняшнего и завтрашнего дня: агрессивными действиями РФ, угрозой терроризма, кибератаками», — говорится в его заявлении.

По его словам, саммит НАТО также обсудит новые и разрушительные технологии, последствия изменения климата для безопасности и усиление Китая, передало РИА «Новости».

В Вашингтоне ранее заявили об эскалации «российской агрессии» и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины.

Накануне Чехия заявила, что хочет еще раз встретиться с членами НАТО, чтобы обсудить возможные скоординированные шаги в отношении России. В сообщении говорилось, что причастность российских агентов ГРУ к взрыву во Врбетице является неприемлемым нарушением суверенитета и национальной безопасности Чехии и требует соответствующего ответа.