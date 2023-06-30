Мир 30 июня 2023, 07:18 Аграрии в Европе настроились на катастрофу из-за наплыва украинского зерна и безразличия властей Parlamentni listy: фермерам Восточной Европы угрожает кризис из-за поставок зерна Украины Freepik

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Правительства Европы поддержали Украину и не отрегулировали на законодательном уровне проблему наплыва ее дешевого зерна в свои страны. Аграрии пожаловались на грядущий кризис в новом сельскохозяйственном сезоне, сообщило издание Parlamentni listy.

Производители из Восточной Европы заявляли о поставках дешевого и часто некачественного технического зерна с Украины в 2022 году, и правительства Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии добились временного запрета на его продажу в Европе. Однако он действует до середины сентября, а других ограничений и мер поддержки местных производителей, например, таможенных сборов или квот, в Евросоюзе не ввели.

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«Я не питаю иллюзий насчет того, что наше правительство, которое относится к лидерам в том, что касается помощи Украине, тоже что-то компенсирует отечественным фермерам», — сказал президент Аграрной палаты Чехии Ян Долежал.

Он предупредил, что через несколько недель в Европе начнется уборка урожая притом, что в хранилищах еще осталось украинское зерно и собственная продукция прошлого года. Состояние этих запасов оставляет желать лучшего.

Фермер Вислав Грын пожаловался, что из-за поставок украинского зерна оборвались давние связи с поставщиками, и в этом году аграрии не знали, что именно сажать, в каком количестве и для кого. Он заявил, что грядет катастрофа — если зерновую сделку не продлят, Украина опять станет житницей Европы.