Мир 20 июля 2023, 09:46 Агонию режима Зеленского продлят. Смелости признать свое фиаско у США нет Посол Антонов: США не хватает смелости признать, что планы о поражении РФ терпят фиаско РИА «Новости»

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Власти США не в состоянии признать, что планы нанести России поражение терпят фиаско. У американской стороны для этого не хватает смелости, указал посол РФ Анатолий Антонов. Именно поэтому, по словам дипломата, Штаты посылают Украине новое вооружение.

Комментарий Антонова о новом крупном пакете американской военной помощи для ВСУ появился в Telegram-канале посольства России в США.

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«Украинские неонацисты сломали зубы о рубежи российской армии. В приступе бессильной злобы Вашингтон направляет марионеткам новые ракеты и боеприпасы», — констатировал посол.

Он подчеркнул, что стойкость и мужество российских бойцов отрезвит «местных стратегов». Каждый день появляются новые подтверждения того, что неуязвимость западной техники — всего лишь раздутый миф, добавил дипломат.

«Никакой многомиллионный „пакет“ не исправит отчаянное положение киевской хунты», — предупредил Антонов.

По его оценке, военная помощь Штатов только продлит «агонию режима Зеленского» и приведет к новым жертвам, в том числе среди населения Украины.

«Их кровь — полностью на совести тех, кто бредит идеями нанести России стратегическое поражение», — заключил посол.