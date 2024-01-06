Мир 06 января 2024, 00:32 «Агония и депрессия». Глава МИД Украины высказался после заявления Госдепа о сокращении помощи Кулеба призвал украинцев не впадать в депрессию из-за сокращения помощи США Netherlands Ministry of Foreign Affairs / flickr.com

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал жителям страны не волноваться из-за заявления Госдепартамента США о сокращении помощи. По словам дипломата, эти слова касаются не ближайшего будущего, а отдаленной перспективы. Такое мнение он выразил в интервью изданию «РБК-Украина».

«Не кипишуйте. Не ищите себе дополнительный кипиш на голову, чтобы бросать себя в состояние агонии и депрессии», — заявил Кулеба.

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По мнению главы украинского МИД, эти слова не касаются плана поддержки на 2024 год. Они сказаны об отдаленном будущем, когда Украина встанет на ноги и сможет самостоятельно обеспечить свои потребности.

В четверг, 4 января, представитель Госдепартамента Мэттью Миллер признал, что США могут снизить уровень поддержки Украины.