Агенты ФБР попытались завербовать главу корпункта российских СМИ в США

Спецслужбы США пытаются вербовать российских журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее данным, один из таких случаев произошел в Вашингтоне, сообщило РИА «Новости».

«Агенты ФБР подходили к главе корпункта одного из российских СМИ в Вашингтоне с целью вовлечь его в „сотрудничество“, но не сработало», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее Захарова неоднократно обращала внимание на вбросы, которыми занимаются зарубежные СМИ. В частности, публикацию итальянской газеты La Stampa с фото последствий удара по Донецку она назвала настоящим преступлением, сообщал RT.

«Это уже даже не фейки, это искажение восприятия собственной аудитории происходящего в глобальном масштабе. <...> Много мир знал подлогов, подмены понятий, искажения смысла, но это нечто невообразимое», — сказала Захарова.