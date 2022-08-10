Агенты ФБР конфисковали телефон у соратника Трампа

Сотрудники ФБР изъяли телефон у конгрессмена-республиканца Скотта Перри, союзника бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил американский телеканал CBS.

«Сегодня утром трое агентов ФБР навестили меня и забрали мой сотовый телефон», — рассказал конгрессмен.

Он уточнил, что до сих пор не знает причины конфискации гаджета. Имя Перри звучало в связи с попытками признать недействительными результаты выборов 2020 года. Тогда американцы избрали Джо Байдена.

До этого работники американских спецслужб обыскали поместье Трампа во Флориде. СМИ писали, что силовиков интересовали документы, которые экс-президент мог забрать из Белого дома.

Однако политик считает, что его хотят дискредитировать и не допустить к участию в выборах 2024 года. В момент обысков он находился в Нью-Йорке и не мог помешать правоохранителям. На будущих президентских выборах его соперником снова будет Джо Байден.