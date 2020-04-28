Агентство США выделит 10 миллионов долларов на развитие «инновационной экономики» Белоруссии
Агентство США по международному развитию собирается выделить 10 миллионов долларов на развитие «инновационной экономики» Белоруссии. Об этом сообщил RT.
По данным сайта «Утро.ру», это будет реализовано в рамках «Программы по развитию экономики Белоруссии с опорой на инновации и по стимулированию роста частного сектора страны». В документе агентства говорится, что «цель данной программы — поддержать формирование в Белоруссии благоприятных условий для предпринимательства, основанного на инновациях, а также расширение роли частного сектора в инновационной экономике, что, в свою очередь, поспособствует диверсификации рынков экспорта».