Агентство США выделит 10 миллионов долларов на развитие «инновационной экономики» Белоруссии

По данным сайта «Утро.ру», это будет реализовано в рамках «Программы по развитию экономики Белоруссии с опорой на инновации и по стимулированию роста частного сектора страны». В документе агентства говорится, что «цель данной программы — поддержать формирование в Белоруссии благоприятных условий для предпринимательства, основанного на инновациях, а также расширение роли частного сектора в инновационной экономике, что, в свою очередь, поспособствует диверсификации рынков экспорта».