Агентство США по противоракетной обороне заявило, что планирует обучать сотрудников кибербезопасности

Агентство США по противоракетной обороне заявило, что планирует укрепить знания персонала в сфере кибербезопасности. Представители обратились к сторонам, которые могут быть заинтересованы в проведении соответствующего обучения. Об этом сообщил RT.

«Цель данного курса — научить специалистов Агентства по противоракетной обороне по закупкам составлять, запрашивать и оценивать требования к кибербезопасности и кибергигиене. Курс также должен затрагивать требования к закупкам, необходимые для защиты и оценки корпоративных сетей подрядчиков и защиты контролируемой открытой информации / контролируемой технической информации (CUI/CTI)», — сказано в документе.

Специалисты предполагают, что на создание и проведение курса потребуется 12 миллионов долларов США. На данный момент с помощью документа агентство пытается найти потенциальных подрядчиков. В дальнейшем будут рассмотрены подходящие кандидаты.