Мир 07 апреля 2023, 10:03 Агентство S&P понизило рейтинг Украины по долгосрочным займам Агентство S&P понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до «CCC» с «CCC+» Flickr

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Американское рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг Украины по долгосрочным займам в иностранной валюте до уровня «CCC» с «CCC+». Об этом сообщило агентство Reuters.

В публикации указано, что прогноз остается негативным. При этом по краткосрочным займам в иностранной валюте по-прежнему на уровне «C», а в национальной валюте — «CCC+».

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Суверенный кредитный рейтинг указывает на способность государства своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. По данным аналитиков агентства, власти Украины с большей вероятностью смогут обслуживать свой внешний долг в национальной валюте, нежели иностранной.

В начале марта Евросоюз перевел Украине очередную макрофинансовую помощь в размере 1,5 миллиарда евро. Первый транш по программе макрофинансовой помощи следила в январе, тогда киевские власти получили три миллиарда евро, а в общей сложности Евросоюз пообещал передать 18 миллиардов. В конце марта Канада объявила, что предоставит Украине кредит по линии МВФ на сумму 2,45 миллиарда канадских долларов.

Политик Владимир Олейник рассказал «360», что кредит МВФ приведет Украину к банкротству.