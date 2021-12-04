Агентство Fitch сохранило кредитный рейтинг России на уровне «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch оценило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте. Его подтвердили на инвестиционном уровне «BBB» со стабильным прогнозом.
Стабильный прогноз в агентстве сочли отражением эффективности политики, направленной на «сохранение устойчивости суверенного баланса во время прошлогодних потрясений». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Fitch.
Оценка говорит и о восстановлении экономической активности и цен на нефть, которые поддерживают внешние и государственные финансы.
Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в агентстве подтвердили на уровне F2.
Рейтинг сдерживает, полагают эксперты Fitch, риск санкций. Влияние на него оказывают и ограниченные перспективы структурных реформ в определенных сферах.
Министр финансов РФ Антон Силуанов заметил, что Минфин позитивно оценил решение рейтингового агентства.
«Среди факторов, обусловивших данное решение, агентство называет наиболее низкий уровень государственного долга России среди стран с сопоставимым уровнем рейтинга», — процитировал Силуанова ТАСС.
Он также упомянул рост уровня фискальных резервов и надежную макроэкономическую конструкцию, которую выстроило правительство РФ и Банк России.