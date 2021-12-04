Агентство Fitch сохранило кредитный рейтинг России на уровне «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch оценило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте. Его подтвердили на инвестиционном уровне «BBB» со стабильным прогнозом.

Стабильный прогноз в агентстве сочли отражением эффективности политики, направленной на «сохранение устойчивости суверенного баланса во время прошлогодних потрясений». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Fitch.

Оценка говорит и о восстановлении экономической активности и цен на нефть, которые поддерживают внешние и государственные финансы.

Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в агентстве подтвердили на уровне F2.

Рейтинг сдерживает, полагают эксперты Fitch, риск санкций. Влияние на него оказывают и ограниченные перспективы структурных реформ в определенных сферах.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заметил, что Минфин позитивно оценил решение рейтингового агентства.

«Среди факторов, обусловивших данное решение, агентство называет наиболее низкий уровень государственного долга России среди стран с сопоставимым уровнем рейтинга», — процитировал Силуанова ТАСС.

Он также упомянул рост уровня фискальных резервов и надежную макроэкономическую конструкцию, которую выстроило правительство РФ и Банк России.