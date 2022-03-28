Агентство Fitch отозвало рейтинги России

Международное агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги России из-за санкций Евросоюза. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте компании.

Долгосрочные и краткосрочные рейтинги дефолта эмитента РФ в иностранной и национальной валюте и рейтинг приоритетного необеспеченного долга на момент отзыва были на уровне C, а потолок странового рейтинга — на уровне B-, написал РБК.

Ранее по причине санкции, введенных ЕС, Fitch 23 марта сообщило, что отзывает рейтинги всех российских компаний. Помимо этого, Fitch вывело из списка на пересмотр долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 31 российского банка. Понижение коснулось Сбербанка, Альфа-Банка, Газпромбанка, Райффайзенбанка, МКБ и банка «Тинькофф».

Представители международного агентства Мооdу’s 27 марта понизили рейтинг России сразу на шесть ступеней, до «В3» с «Ваа3». При этом они не исключили дальнейшее снижение.