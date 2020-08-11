БелТА опубликовало видео столкновений протестующих с ОМОНом

Один молодой человек распыляет на прозрачный щит омоновца пену из баллончика. Видео озаглавлено «Протестующие провоцируют ОМОН».

Также агентство выложило ролики с названиями «Сотрудники ГАИ разнимают протестующих», «Протестующие строят баррикады и обсуждают организацию беспорядков» и «Видео задержания провокаторов».

На последнем несколько молодых людей лежат лицами в пол. Руки у них связаны стяжками, на коже видны свежие ссадины. Камера выхватывает одного человека, на корпусе которого набиты татуировки со свастикой. Еще один задержанный рассказывает о неоднократных отсидках. Среди двух «провокаторов» оказались сотрудники «Открытой России» Артем Важенков и Игорь Рогов. Они приехали в Белоруссию как наблюдатели на выборах от этой российской общественной организации