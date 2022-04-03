Агента иностранной разведки задержали в Казахстане. Он планировал покушение на Токаева

Агента иностранной разведки, планировавшего покушение на президента Казахстана, задержали в Нур-Султане. Об этом сообщил Комитет нацбезопасности республики.

По данным ведомства, задержанный в Нур-Султане агент иностранной разведки также планировал теракты в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.

При обыске у него изъяли снайперскую винтовку иностранного производства с глушителем, наркотики и крупную сумму денег. Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде.

Источник фото: КНБ Казахстана

Кроме того, агент выполнял задания по продвижению антироссийской пропаганды в Казахстане и созданию в обществе русофобских взглядов, отметили в комитете. Для этого мужчина писать посты определенного содержания в соцсетях.

В ходе предварительного следствия он признался в том, что выполнял эти задания в интересах другой страны. Какой именно, в КНБ не сообщили.