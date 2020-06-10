Афроамериканца назначили на должность начальника штаба ВВС

Конгрессмены единогласно поддержали кандидатуру Чарльза Брауна на данный пост. Назначить его предложил президент США Дональд Трамп.

Ранее Браун выложил в Сеть видео, на котором говорит о том, что переживает из-за «многих афроамериканцев, которых постигла та же участь, что и Джорджа Флойда».