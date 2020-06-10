Афроамериканца назначили на должность начальника штаба ВВС
Сенат США впервые одобрил назначение на должность начальника штаба ВВС афроамериканца. Теперь пост занимает Чарльз Браун. Об этом сообщила «Экспресс газета» со ссылкой на зарубежное издание.
Конгрессмены единогласно поддержали кандидатуру Чарльза Брауна на данный пост. Назначить его предложил президент США Дональд Трамп.
Ранее Браун выложил в Сеть видео, на котором говорит о том, что переживает из-за «многих афроамериканцев, которых постигла та же участь, что и Джорджа Флойда».