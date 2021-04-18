Афроамериканку задержали в США за угрозы убийства Харрис

Полицейские во Флориде задержали афроамериканку Нивиэн Фелпс, которая угрожала убийством вице-президенту США Камале Харрис. Женщина также заявляла о своей ненависти к американскому лидеру Джо Байдену.

По данным NBC, 39-летняя Фелпс отправляла своему супругу, который отбывает наказание в тюрьме, видеозаписи и фотографии, в которых содержались угрозы политику.

Согласно судебным документам, обвиняемая «сознательно и умышленно угрожала убить и нанести телесные повреждения вице-президенту США», уточнило издание USA Today.

Как отмечается в материале, женщина сомневалась в расовой принадлежности Харрис, которая является темнокожей американкой ямайско-индийского происхождения.

Администрация медицинского учреждения, где Фелпс проработала медсестрой 20 лет, сообщила, что женщина будет уволена.

По словам защиты задержанной, Фелпс «не представляет реальную угрозу для вице-президента» и лишь выражала негодование в общении с мужем.

В случае, если женщину признают виновной, то ей грозит до пяти лет тюремного заключения.

Забывчивость и неустойчивость на трапе самолета президента США Джо Байдена в марте заставили американцев задуматься о будущем его политической карьеры. Многие пользователи соцсетей считают, что он уйдет в отставку раньше срока, а его место займет нынешний вице-президент Камала Харрис.