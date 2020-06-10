Афроамериканка добилась пересмотра понятия «расизм» в словаре

В беседе с журналистами девушка заявила, что ей часто приходилось спорить с людьми о понятии расизма. По ее словам, многие ее оппоненты ориентировались именно на статью в словаре Уэбстера. В ней расизм определяется как «вера в то, что раса является основной особенностью человека, которая определяет его возможности. Расовые различия предоставляют превосходство одной расы над другой».

По мнению девушки, такое определение слишком простое и поверхностное.

«Я знаю, что такое расизм, я переживал его снова и снова. Так что достаточно», — рассказала она. В итоге Митчум направила электронное письмо в адрес издательства с комментариями, что необходимо изменить в этой статье.

«Они должны учесть, что люди систематически притесняются. Это не просто «я не люблю кого-то», это система угнетения для определенной группы людей», — объяснила она свою позицию.

В ходе переписки с девушкой редакторы встали на ее сторону. Они заявили, что в словарях нельзя концентрироваться только на точном описании и использовании слова. Необходимо уточнять, как именно его используют при продвижении какой-либо точки зрения. В ближайшие месяцы статью о расизме пересмотрят и дополнят.