Африку назвали целью ИГ*

Глава МИД Марокко Насер Бурита заявил, что Африка стала целью террористической организации «Исламское государство»*. Его слова привело РИА «Новости».

По мнению Бурита, международным организациям необходимо сосредоточиться на этой проблеме.

«Африка стала целью и центром внимания для ИГ*. Оно стремится укрепить свое присутствие в Африке, сотрудничая с [местными] террористическими группировками и преступными сетями», — сказал Бурита.

По его словам, все больше этих группировок присягает на верность ИГ*.

Сторонника террористической организации ИГ*, которые готовили теракт в местах массового пребывания людей, задержали в Адыгее. В жилище задержанного нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами, флаг международной террористической организации ИГ* и карту Майкопа с объектами, где могли произойти теракты.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.