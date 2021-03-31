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    31 марта 2021, 05:12

    Африку назвали целью ИГ*

    Валерия Шафирко

    Глава МИД Марокко Насер Бурита заявил, что Африка стала целью террористической организации «Исламское государство»*. Его слова привело РИА «Новости».

    По мнению Бурита, международным организациям необходимо сосредоточиться на этой проблеме.

    «Африка стала целью и центром внимания для ИГ*. Оно стремится укрепить свое присутствие в Африке, сотрудничая с [местными] террористическими группировками и преступными сетями», — сказал Бурита.

    По его словам, все больше этих группировок присягает на верность ИГ*.

    Сторонника террористической организации ИГ*, которые готовили теракт в местах массового пребывания людей, задержали в Адыгее. В жилище задержанного нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами, флаг международной террористической организации ИГ* и карту Майкопа с объектами, где могли произойти теракты.

    * «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.