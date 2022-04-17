Африке и Ближнему Востоку предсказали массовый голод из-за антироссийских санкций

Прекращение экспорта зерновых из России и Украины может привести к массовому голод в странах Африки и Ближнего Востока, написал Der Spiegel. Правда состоит в том, что сейчас уже расходуются продовольственные запасы, накопленные для голодающих, чтобы спасти голодающих, заявил изданию исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

Экспорт зерновых из России почти прекратился из-за западных санкций. А на долю РФ и также на Украину, по данным Spiegel, приходится почти 30% мирового экспорта пшеницы, 15% составляет доля экспорта кукурузы, сообщил ТАСС.

Эксперты немецкого издания отметили, что Россия и Украина производят почти 12% высококалорийных продуктов питания, которые потребляют во всем мире. Прекращение поставок станет потрясением, последствия испытают даже в отдаленных районах Африканского Рога или Ближнего Востока.

Проблема продовольственной безопасности, включая массовый голод, может затронуть и таких импортеров зерна из РФ и Украины, как Египет, Ливию, Ливан и Йемен. В странах могут сильно подняться цены, только пшеница уже подорожала на 40%.