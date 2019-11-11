Африканское государство Гана отозвало признание независимости Косово
Внешнеполитическое ведомство Сербии сообщило, что африканская республика Гана стала 16-м государством, которое отозвало признание независимости самопровозглашенной республики Косово. Дипломатов процитировали «Известия».
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Сербский МИД поблагодарил республиканское правительство за это решение и выразил надежду, что и другие страны-члены ООН поступят так же, как и Гана. Отмечается, что африканское государство сочло свое решение 2012 года о признании независимости Косово излишне поспешным и нарушающим условия резолюции 1244 Совбеза ООН и Хельсинского соглашения.
«Оно (решение — прим. ред.) является еще одним подтверждением нашей политики поиска решений на основе диалога и компромисса с постоянным участием Сербии в этом процессе», — добавили в министерстве.