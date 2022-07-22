Развитие отношений с Африкой входит в число важных приоритетов внешней политики России. Страна уважает суверенитет партнера и право на свой путь. Об этом заявил в статье министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что Россия открыта для наращивания партнерства со странами Африки в русле решений, которые приняли на первом саммите 2019 года в Сочи.

«При этом особо подчеркну: наша страна никому ничего не навязывает, не учит жизни других. С большим уважением относимся к суверенитету государств Африки, их неотъемлемому праву самим определять пути своего развития. Твердо привержены принципу „африканским проблемам — африканское решение“», — заявил министр.

Такой подход к развитию межгосударственных связей отличается от навязываемой колониальной модели «ведущий — ведомый», отметил Сергей Лавров. Он добавил, что Россия выступает за межгосударственное сотрудничество по принципу суверенного равенства государств, который закреплен в уставе ООН.