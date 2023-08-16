16 августа 2023, 15:09
Африканский союз отверг применение силы против мятежников в Нигере
Le Monde: Африканский союз выступил против военного решения ситуации в Нигере
Африканский союз не согласился с позицией Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) и выступил против военного решения ситуации в Нигере. Об этом сообщили дипломатические источники французской газеты Le Monde.
По данным издания, 14 августа на заседании Совета мира и безопасности Африканского союза участники приняли решение отвергнуть применение силы против мятежников в Нигере.
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Эту позицию должны официально подтвердить в коммюнике, добавил источник Le Monde. Планируется, что документ выпустят в течение среды, 16 августа.
Африканский союз таким образом показал, что несогласен с ECOWAS, которое, с одной стороны, назвало мирный диалог приоритетом, а с другой — привело в готовность свои вооруженные формирования, отметила газета.
Накануне, 15 августа, президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Нигере с главой переходного периода Мали Ассими Гойтой.
Стороны подчеркнули важность урегулирования исключительно мирными политико-дипломатическими средствами, отметили в пресс-службе Кремля.
Африка
Нигер
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