Мир 16 августа 2023, 15:09 Африканский союз отверг применение силы против мятежников в Нигере Le Monde: Африканский союз выступил против военного решения ситуации в Нигере Скриншот видео Youtube

Читать 360tv в

Африканский союз не согласился с позицией Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) и выступил против военного решения ситуации в Нигере. Об этом сообщили дипломатические источники французской газеты Le Monde.

По данным издания, 14 августа на заседании Совета мира и безопасности Африканского союза участники приняли решение отвергнуть применение силы против мятежников в Нигере.

Реклама

Эту позицию должны официально подтвердить в коммюнике, добавил источник Le Monde. Планируется, что документ выпустят в течение среды, 16 августа.

Африканский союз таким образом показал, что несогласен с ECOWAS, которое, с одной стороны, назвало мирный диалог приоритетом, а с другой — привело в готовность свои вооруженные формирования, отметила газета.

Накануне, 15 августа, президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Нигере с главой переходного периода Мали Ассими Гойтой.

Стороны подчеркнули важность урегулирования исключительно мирными политико-дипломатическими средствами, отметили в пресс-службе Кремля.