Африканские военные задержали группу российских туристов
Путешествие по Чаду закончилось для группы туристов из России задержанием со стороны военных африканской республики. Среди участников экспедиции оказался администратор сообщества во «ВКонтакте» «Новосибирская служба эвакуации „АСТ-54“», где опубликовали подробности истории.
Свое путешествие туристы начали из столицы Камеруна Яунде еще 19 мая. Там с прошлого года оставались внедорожники с российскими номерами. На машинах группа пересекла границу с Чадом и добралась до столицы республики города Нджамена. Там к группе присоединились еще пять человек.
В планах у туристов была трехнедельная поездка по территории Чада, который заранее согласовали с МВД страны. Конечной целью было плато Эннеди и граница с Ливией. Но весь маршрут пройти не удалось. В городе Файа-Ларжо, где группа остановилась на ночевку их задержали сотрудники полиции и люди в военной форме.
В участке у россиян конфисковали все средства связи и документы. После этого туристы в сопровождении военных автомобилей на внедорожников отправились в неизвестное место, которое конвой назвал особняком главы провинции. После возвращения в Файя-Ларджо путешественникам объявили, что их самолетом доставят в столицу Чада, а машины останутся на месте.
Россиян доставили на военный аэродром, откуда самолет Военно-воздушных сил Чада доставил их в столицу страны. По прилету задержанных встретило военное руководство. Путешественников доставили в гостиницу, где они находятся с минувшего вторника без документов и техники.
Российское консульство не может добиться ответа, в каком статусе находятся задержанные. По протоколу официальный Чад должен был в течении трех дней предъявить обвинения или отпустить туристов, но ничего не произошло.
Задержанные остаются в отеле. Связь с внешним миром они держат через случайно сохранившиеся на дне сумок мобильные телефоны.