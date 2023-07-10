Мир 10 июля 2023, 12:45 Африканские лидеры попросили Путина показать желание двигаться к миру до саммита Маки Салл: африканские лидеры попросили Путина показать стремление к миру до саммита РИА «Новости»

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Африканские лидеры попросили российского президента Владимира Путина показать свое желание двигаться к миру до того, как начнется саммит «Россия — Африка». Об этом заявил глава Сенегала Маки Салл, написала газета Financial Times.

«Он [Путин] должен предпринять какие-то действия, чтобы показать свое желание двигаться к миру хотя бы в гуманитарном плане», — сказал Салл.

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Сенегальский политик отметил, что «очень хорошим сигналом» может быть обмен военнопленными и возвращение в Украину детей. По словам президента, саммит «Россия — Африка» будут использовать в том числе для того, чтобы продвинуться вперед в переговорах, которые Африка пытались осуществить между Россией и Украиной.

Экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» состоится в Санкт‑Петербурге 27–28 июля. Мероприятие пройдет в Конгрессно‑выставочном центре «Экспофорум».

Ранее Кремль подтвердил, что российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой будущий саммит БРИКС. Также российская делегация на встрече с африканской затронула тему продления зерновой сделки.