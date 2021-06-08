Африканка родила сразу 10 детей и установила новый рекорд

Жительница ЮАР Госиаме Тамара Ситхоле родила сразу 10 детей: семерых мальчиков и трех девочек. 37-летняя женщина вынашивала их 29 недель. Это новый мировой рекорд. В мае женщина из Мали Халима Сиссе родила девятерых. Об этом сообщил сайт IOL.

Ее муж Тебохо Цотеци рассказал, что врачам пришлось делать кесарево сечение. По его словам, накануне во время УЗИ медики утверждали, что у женщины будет восемь детей.

«Это семь мальчиков и три девочки. Она была на седьмом месяце и седьмом дне беременности. Я счастлив. Меня переполняют эмоции. Я не могу много говорить», — заявил во время разговора с журналистами Цоцети.

37-летняя менеджер магазина Ситхоле ранее рассказывала, что сначала не поверила, когда врачи ей сказали, что она ждет шестерых. Двух других детей увидели позже, а еще двух не разглядели до момента родов.

«Я была уверена, что если и будет больше [чем один], то это будут двойня или тройня, не более того. Я не поверила словам врача, потом не поверила снимкам, но со временем осознала, что это действительно правда. Я боролась за жизнь своих детей бессонными ночами», — приводит сайт слова Ситхоле.

Заместитель декана медицинского факультета Университета медицинских наук Сефако Макгато профессор Дини Мавела отметила, что это редчайший случай, который могло спровоцировать лечение от бесплодия.