Мир 31 июля 2023, 23:00 Африканист Свиридов назвал плохую экономику и безработицу причиной переворота в Нигере

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Переворот в Нигере произошел по той же причине, что и аналогичные — в соседних государствах за последние три года. Об этом радиостанции Sputnik рассказал эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов.

По его словам, в Нигере была тяжелая экономическая обстановка, которая спровоцировала серьезную безработицу в стране. Кроме того, социальная сфера также пострадала из-за общих проблем, в том числе и с безопасностью. Таким образом глобальные противоречия на всех уровнях жизни в Нигере привяла к мятежу и перевороту.

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