08 сентября 2023, 12:29
Африканист Штопов заявил, что благодаря российской разведке возможно предотвратить покушение на лидеров Нигера
Служба внешней разведки России сообщила, что новое руководство Нигера под угрозой, его могут попытаться устранить физически, и эта информация поможет сохранить их жизни. Об этом радиостанции Sputnik рассказал африканист Даниил Штопов.
По его словам, американские спецслужбы могут совершить попытку устранения лидеров Нигера. Потому что в текущих обстоятельствах они развернуты к России, а Запад хочет сохранить свои позиции и размещать там свои военные базы.
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«США действительно могут попросить оттуда на выход. Нуланд летала в страну не просто так. Визиты подобных лиц не носят общего характера», — объяснил африканист.
Международные отношения
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